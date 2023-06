Alba Parietti su Non Sono una Signora slittato | «Qualcuno aveva paura»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Semaforo verde per Nonuna: stasera, giovedì 29 giugno 2023, va in onda in prima serata su Rai2 lo show rimandato nel corso della stagione 2022-2023 di. Un programma in cui sei uomini famosi, attori, cantanti e sportivi si esibiranno in incognito travestiti da donne, dopo essersi preparati con tre vere Drag Queen professioniste. La giuria è formata da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, Cristina D'Avena e nella quinta e ultima puntata anche da Amanda Lear. Spetterà loro capire chi si nasconde sotto quei panni, un po' come accade a Il Cantante Mascherato. Quello di Nonunasu Rai2 è stato un vero e proprio caso televisivo. Annunciato lo scorso anno in occasione del lancio dei palinsesti Rai autunnali, la trasmissione di ...