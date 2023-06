Al via il progetto ReadyForIT+

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 giugno 2023) PESCARA – Fondazione Italiana Accenture ETS e Fondazione Vodafone Italia, in partnership con organizzazioni profit e non-profit che operano nel campo della formazione digitale e della ricerca e selezione del personale, annunciano l’avvio di, uno tra i progetti vincitori del bando Onlife promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale, grazie al quale giovani che non studiano e non lavorano possono accedere gratuitamente a percorsi formativi brevi per costruire o migliorare le competenze digitali più richieste dalle aziende, e a un programma di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo. A partire da oggi, i giovani dai 18 ai 34 anni non impegnati in percorsi di studio o lavorativi, possono candidarsi per partecipare ai diversi corsi di formazione e conseguire le competenze e le certificazioni utili per diventare professionisti in ambito IT e ...