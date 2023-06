Al via a Bruxelles i lavori per il Consiglio Ue | presente Meloni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sono iniziati ideleuropeo, che si tiene per due giorni a. Per l'Italiala premier Giorgiae il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Prima dell'inizio ...

Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo, che si tiene per due giorni a. Per l'Italia presente la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Prima dell'inizio ufficiale del summit, c'è stato un pranzo di lavoro con il segretario generale ......e ottenere così illibera per aderire all'alleanza. L'attacco di Orban A rendere il clima ancora più incandescente c'ha pensato lo stesso Orban pubblicando un filmato per attaccare. " ...Alal Palazzo Europa ail Consiglio Europeo con i ventisette capi di Stato e di Governo dell'Ue che si svolge oggi e domani a cui parteciperà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. ...

Russia, Cina, economia e migranti, al via a Bruxelles il Consiglio ... Open

Bruxelles, 29 giu. (askanews) - Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo, che si tiene per due giorni a Bruxelles. Per l'Italia presente la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, ...La terza rata rischia di slittare a settembre e la quarta nel 2024. Così il Tesoro si troverebbe di fronte a un bivio: recuperare i 16 miliardi mancanti con ...