Al-Nassr | Luis Castro verso la panchina del club su ‘suggerimento’ di Cristiano Ronaldo

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’Al-ha scelto il suo nuovo allenatore, si tratta di, che ha raggiunto un accordo con ilsaudita. L’attuale tecnico del Botafogo è stato selezionato sudie percepirà un ingaggio di 5 milioni di euro. Nella nottata italianasarà per l’ultima volta alla guida del Botafogo nel match contro i cileni del Magallanes , valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Copa Sudamericana. Una volta archiaviata la pratica l’allenatore potrà ufficialmente iniziare la sua nuova avventura. SportFace.

