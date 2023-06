E poi c'è l'Al -diRonaldo, la squadra che ha messo gli occhi su Marcelo Brozovic. Al momento i giallo blu, arrivati secondo in questa stagione, hanno ufficializzato il colpo Agudelo ...Nel trasferimento diRonaldo all'Al -, il club non ha speso nulla, una fonte del quotidiano francese vicino al club saudita afferma: " È stato il governo a portarlo da noi. E quindi ...Al -e Inter avevano trovato l'accordo per la cessione a 23 milioni di euro e l'offerta ...cifra complessiva in due anni e non sarebbe così propenso a trasferirsi alla corte del club di...

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha scelto l'allenatore Calciomercato.com

Il club arabo ha soddisfatto le richieste del centrocampista croato che diventerà compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ...CALCIOMERCATO - Inizialmente aveva declinato la proposta (da 20 milioni di euro) da parte del club saudita in cui gioca Cristiano Ronaldo. La nuova offerta ...