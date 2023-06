Al Borgo TuttoèVita si potrà vivere l’ultima fase della vita con cura | calore e spiritualità

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nel cuore delle affascinanti colline toscane, a breve distanza da Prato, sorge il, un luogo incantevole che ha recentemente visto la luce grazie alla visione e alla determinazione di Guidalberto Bormolini e di tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo straordinario sogno. L’inaugurazione delè stata un evento incredibile, ricco di eventi, organizzati come un festival, un trionfo di ispirazione e volontà umana. Ilva ben oltre l’essere un insieme di edifici e stradine suggestive. Esso è l’incarnazione viva di un’idea, un punto d’incontro tra vite, gentilezza, meditazione, natura e profonda comunione. Qui le persone sono inte a scoprire il significato più profondo...

... il 12 settembre alle 21 Alan Sorrenti si esibirà a Villa Guicciardini con un evento speciale a sostegno del progetto di costruzione delTuttoeVita. I biglietti sono disponibili su Ticketone e ...Una festa caratterizzata da una gioia contagiosa per l'inaugurazione dela Mezzana di Cantagallo, in provincia di Prato. Oltre mille persone, giunte da tutta Italia, sono state accolte tra ieri e sabato nel villaggio che era stato abbandonato negli anni ...Creare un'oasi di spiritualità e cura della persona, un rifugio di silenzio e conforto: sta diventando realtà il sogno del, che rinasce sull'Appennino toscano dai ruderi dell'anticodi Mezzana, nel comune di Cantagallo, in provincia di Prato, abbandonato negli anni Cinquanta del Novecento. Tra oggi ...