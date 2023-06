Al Ahli su Kessie | il Barcellona ci pensa

Commenta per primo L' Arabia Saudita continua a far la spesa in Europa. Secondo Mundo Deportivo , l'Alsarebbe fortemente interessato a Frank, a cui avrebbe proposto un contratto da 10 milioni all'anno e 20 milioni al Barcellona per l'operazione. Una cifra molto allettante per il ...Da qualche giorno, infatti, si è diffusa la voce che vorrebbe Franckin trattativa con l'Al, pronto a versare una ventina di milioni nelle casse dei catalani per accaparrarsi il ...Puntadel Barcellona, ha proposto 20 milioni per acquistarlo. Vuole Mahrez del City, il Daily Mail ha scritto che ha ricevuto un'offerta di due anni a 43 milioni totali. L'Al -avrebbe ...

Anche Nagelsmann nel mirino dell'Arabia Saudita. L'Al Ahli punta il tecnico, ma per liberarlo servono 10-15 milioni per il Bayern Monaco ...Un club dell’Arabia Saudita punta Franck Kessié, centrocampista del Barcellona. Lo riporta il “Mundo Deportivo” senza precisare però quale squadra sarebbe interessata all’ex Milan. Secondo il quotidia ...