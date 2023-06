Agricoltura | cambiamenti climatici e uso del suolo | da Fondazione Cariplo nuovo bando

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – Uso dele cambiamento climatico, sono questi i due macro temi al centro di uno dei bandi dellain uscita ad inizio luglio. L’intervento rientra nella programmazione dell’ente filantropico di via Manin sviluppata a cavallo tra il 2020 e il 2021 con la quale si richiedeva ad organizzazioni sia pubbliche che private di mettere in condivisione banche dati per poter avviare dei percorsi di ricerca comuni. Ad aver aderito, tra gli altri, laOsservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS: ''La nostra organizzazione – spiega Cristina Lavecchia, direttrice dell’Osservatorio – è un ente meteorologico che si occupa di meteorologia applicata. La nostra rete di monitoraggio consta di circa cinquanta stazioni di rilevamento su scala nazionale, di cui circa venti derivano da osservatori ...