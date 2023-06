Agenti feriti e auto in fiamme | altra giornata di tensioni a Nanterre

(Di giovedì 29 giugno 2023) Scontri con la polizia durante la "marcia bianca" organizzata per chiedere giustizia per il 17enne ucciso da un poliziotto durante un controllo

Continua il clima teso in tutto il Paese dove la scorsa notte si sono verificati violenti scontricon 150 arresti e 170. L'ARTICOLO Nanterre, parte la marcia bianca per Nahel: prime ...Diversi poliziotti sono stati, molte vetture sono state date alle fiamme durante le ... Glidi polizia hanno anche effettuato numerose cariche durante le violenze, durate oltre due ore. ...Fotogallery - Diciassettenne ucciso da agente, seconda notte di scontri in Francia LA MARCIA Fotogallery - Francia, nuovi scontri a Nanterre dopo il corteo per commemorare Nahel:e auto ...

Francia, scontri a Nanterre al corteo per Nahel: agenti feriti e auto in fiamme | Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al 17enne TGCOM

Scontri con la polizia durante la "marcia bianca" organizzata per chiedere giustizia per il 17enne ucciso da un poliziotto durante un controllo ...Scontri tra manifestanti e polizia sono diventati sempre più violenti dopo la fine della 'marcia bianca' guidata dalla madre del ragazzo ucciso da un poliziotto due giorni fa a Nanterre, alla quale ha ...