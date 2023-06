... una pagina dedicata ai rincari estivi che non permetteranno a molti italiani di concedersi una vacanza, al problema del reperimento di lavoratori stagionali e agli, preferiti dai ...... una pagina dedicata ai rincari estivi che non permetteranno a molti italiani di concedersi una vacanza, al problema del reperimento di lavoratori stagionali e agli, preferiti dai ..."Si potrebbe montare, anche in tempi, una struttura in acciaio, oltre che economica rispetto ... D'altronde gli aeroporti vivono soprattutto delle entrate garantite da parcheggi e dagli...

Affitti brevi, ecco come funziona la dichiarazione dei redditi ilGiornale.it

Diffusi i dati di Tecnocasa e continua ad avanzare il segmento di chi non vuole oppure non può comprare. In Sicilia la crescita dei prezzi c'è, ma è moderata rispetto ad altre aree d'Italia. A Palermo ...La Vice Sindaca prende posizione sul processo di turistificazione: “Dobbiamo mantenere il centro storico di Napoli popolare, la città può resistere” ...