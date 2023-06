AEW | ROH World Title in palio a Rampage | Claudio Castagnoli se la vedrà con…

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 29 giugno 2023) La AEW prova a portare su gli ascolti die, questa settimana, propone un’altra card importante. Il match più importante sarà sicuramente quello con inil ROHChampionship di, che difenderà la cintura dall’assalto di Komander. Ma non solo, visto che Hikaru Shida sfiderà Taya Valkyrie e Shawn Spears se lacon The Blade. Infine, non per importanza, QT Marshall farà coppia con il rientrante Johnny TV (nuovo pseudonimo di John Morrison) contro il duo composto da Matt Hardy e Brother Zay (Jeff Hardy assente a causa del fatto che lo show si è svolto in Canada e che non gli è permesso lasciare gli USA a causa dei suoi problemi con la giustizia).