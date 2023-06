AEW | Nervi tesissimi tra Moxley e Kingston | interviene anche Renee

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 29 giugno 2023) Questa notte Jonha sconfitto Tomohiro Ishii in un match durissimo, in cui, nea dirlo,è uscito grondante di sangue e sudore. La cosa più interessante oltre all’esito del match, però, è stato il faccia a faccia trasi è presentato a bordo ring durante il match, cosa che sembra non aver fatto piacere a Mox. Il wrestler del BCC, che era già accompagnato da Yuta e Castagnoli, non ha gradito la presenza die quando è uscito dal ring ha guardato in cagnesco l’amico che dal canto suo gli ha detto chiaramente “Non hai bisogno di loro”. Tornati nel backstage,Paquette ha chiesto acosa diavolo stia succedendo tra lui e. ...