Adr | il Leonardo Da Vinci di nuovo miglior aeroporto d’Europa

(Di giovedì 29 giugno 2023) È in un clima di festa che si è celebrato aldail riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell’“Airport Council International” (ACI) – associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo – che ha premiato per la quinta volta lo scalo romano come. A darne annuncio l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Aeroporti di Roma che, all’interno dell’area di imbarco E appositamente allestita, hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con DJ set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i presenti. ACI ha assegnato allo scalo di Fiumicino l’Aci Europe Best Airport Award 2023 ...