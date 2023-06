Ad Arezzo arriva la notte bianca dello shopping

Per tuttanotte dello shopping negozi aperti fino a mezzanotte, centro pedonale, musica, intrattenimento e cene sotto le stelle... il 2 luglio a Giovinazzo (Bari) per Porto Rubino, il 9 ad...Fest e poi proseguirà fino alla fine di agosto su e giù per...nel bar al centro di Roma è appena iniziata quando al tavolo...... Firenze ecoincidenza non poteva passare inosservata, ... It - alert e l' Sms che non, imbarazzo in diretta In ...