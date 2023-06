Accadde oggi | 29 giugno | da Klinsmann a Davids

Leggi su glieroidelcalcio

Nel 2014 è stato posizionato al ventiduesimo posto tra i cento di sempre della 'Mannschaft' in una classificata stilata dal Guerin Sportivo. Campione del mondo nel 1990 e d'Europa nel 1996. Esattamente venticinque anni fa Jurgen andava a segno per l'ultima volta con la maglia della Germania, e non solo in un Mondiale. La sua rete più bella? Sicuramente una delle più importanti è stata quella all'Olanda a Italia '90, quando a causa dell'espulsione di Voeller il ct Beckenbauer lo costrinse a una partita di sacrificio. E il 29 1998 Edgar realizzava il primo gol con la nazionale Oranje.