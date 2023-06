Abbonamenti Inter | oggi la seconda fase | le informazioni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Comincia ladella campagnadell’. Vale soloe si chiude a mezzanotte: ecco come fare per rinnovare e come prosegue la vendita. NUOVA– Prosegue la prelazione sulla campagnadell’. Dopo la prima, che riguardava la conferma del proprio posto, fino a mezzanotte disarà possibile cambiare posto. L’opportunità, cominciata alle 10, è valida per chi volesse abbonarsi sempre nello stesso settore, ma modificando il punto esatto. Dalle 10 di domani sino a mezzanotte di lunedì 3 luglio, chi non avrà confermato il proprio abbonamento potrà decidere di cambiare settore, con la novità del Terzo Anello Rosso centrale. Nelle prime sei ore la vendita sarà per gli ...

La serie A si lamenta per offerte basse Visti numeri del pubblico (e presumibilmente degli) senza Juve, Milan eci sarebbe da piangere. Al di là di distinguo tecnici sui numeri, ...Articoli più letti Netflix non si dà pace con glidi Alessandro Patella Come funziona ... lo avevano portato sulle spalle Hernanes all', Doumbia e Marco Borriello alla Roma: nessuno si ...in pole per il centrocampista neroverde, il Milan tenta l'inserimento. Nel frattempo il ... Campagna: scattata oggi la fase della vendita libera. Glipossono essere ...

L'infinita leggerezza del non essere vuol farci intendere che il prodotto del nostro pallone va pagato sempre e di più ...Blitz del ds: attesa l’offerta dello United, a 50 si chiude. È sbarcato a Milano Thuram: firmerà fino al 2028. Inzaghi in pressing per Lukaku ...