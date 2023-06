A un miglio da te | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 29 giugno 2023) Se vi state chiedendo se A unda te sia tratto da una, la risposta è no. Ma dietro le vicende narrate c’è un barlume di realtà, che ha a che fare non con i protagonisti del racconto ma con l’autore del romanzo da cui ildel 2017 è tratto: lui è Jeremy Jackson e il suo libro, pubblicato nel 2002, si chiama Life at These Speeds. Benché non si siaa fatti davvero accaduti, Jackson ha infatti dichiarato di aver sentito come una voce nella sua testa – simile a quella di un adolescente arrogante – che gli parlava di un autobus, con a bordo la sua squadra di atletica, che aveva avuto un incidente. Da questa folgorazione nacque poi il romanzo e da quello il. Come dichiarato dallo stesso autore, era il 1994 e frequentava l’ultimo anno del Vassar College ...