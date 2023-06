A tutto tassi. A Sintra Fed e Bce ritrovano l’intesa sugli aumenti

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 giugno 2023) Uno si è preso una pausa di riflessione, l’altra invece continua a dare gas a i, incassando per tutta risposta la dura presa di posizione dell’Italia. A, teatro del forum annuale dei banchieri centrali, è stato il giorno di Jerome Powell e Christine Lagarde, confrontatisi in una tavola rotonda in compagnia di altri due grossi calibri della politica monetaria globale, Kazuo Ueda della Bank of Japan e Andrew Bailey della Bank of England, quest’ultimo reduce pochi giorni fa da un colpo di mano suibritannici di 50 punti base (ora il denaro Oltremanica costa il 5%). Se Lagarde, come annunciato dalla stessa località portoghese in apertura di summit, continua a usare la mano pesante, nonostante l’inflazione stia regredendo, Powell invece ha deciso di ridare fiato al mercato. Ma è solo apparenza. Se Lagarde infatti ha ...