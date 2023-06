A Thousand and One | recensione | l’Odissea di una madre e un figlio attraversa due decenni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ladi Aand One, film di esordio della regista A.V. Rockwell a metà tra realismo sporco e film di redenzione in cui, però, sono le colpe a smuovere il mondo di una bravissima Teyana Taylor Dalle strade di Brooklyn ai cinema italiani, passando per l’immancabile Sundance Film Festival, ormai vera e propria fucina del cinema indipendente Made in the Usa arriva Aand One. È l’esordio alla regia della giovane A.V. Rockwell, che si era fatta già notare con un paio di corti distribuiti nei circuiti festivalieri perlopiù americani e che ha scelto di raccontaredi unae di una cavallo di uno, tra la metà degli anni ’90 e quella degli anni 2000; la brava Teyana Taylor si carica il film sulle spalle e regala ...

... Italia, Repubblica Ceca, 2021 - 113 - ( la recensione ) - 2.7/5 (Gianluca Tana) Lo sposo indeciso - Italia 2023 - 90 - (la recensione) AOne - USA 2023 - 117 - (la recensione) - 3.7/5Cosa ne possono sapere due piccoli delinquenti del ghetto di come si mette su famiglia Inez e Lucky non lo sanno ma ci provano comunque, rivedono loro stessi negli occhi di T e questo basta: 'Ti ...... Crossing Lines , Jamestown,Miss ScarlettThe Duke. Il battesimo sul grande schermo arriva con "... Robin Hood, regia di Ridley Scott (2010) Late Bloomers, regia di Julie Gavras (2011) A...

A Thousand and One cinematografo.it

Parks Canada is drawing attention to its On The Road Again conservation project, which aims to improve reptile and amphibian habitats in eastern and central Ontario.With upwards of twenty-thousand people set to flock to the Queen City’s waterfront fireworks show Monday, Burlington Parks & Recreation officials are urging those who ...