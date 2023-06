A Thousand and One | recensione del film di A V Rockwell

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il: Aand One, 2023. Regia: A.V. Cast: Teyana Taylor, Josiah Cross, Will Catlett, Aaron Kingsley Adetole. Genere: drammatico. Durata: 117 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Appena uscita di galera, Inez decide di tornare ad avere un legame con il figlio Terry, a qualunque costo. Dopo l’esordio in pompa magna al Sundance, dove ha vinto il riconoscimento principale del concorso perdi finzione americani, è approdato in anteprima italiana al Festival di Taormina per poi uscire subito dopo nelle sale nostrane, in attesa di frequentare altri eventi prestigiosi in giro per il mondo (già in calendario la kermesse di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca). Un percorso di tutto rispetto per un esordio come quello di A.V., ...

... Italia, Repubblica Ceca, 2021 - 113 - ( la recensione ) - 2.7/5 (Gianluca Tana) Lo sposo indeciso - Italia 2023 - 90 - (la recensione) AOne - USA 2023 - 117 - (la recensione) - 3.7/5Cosa ne possono sapere due piccoli delinquenti del ghetto di come si mette su famiglia Inez e Lucky non lo sanno ma ci provano comunque, rivedono loro stessi negli occhi di T e questo basta: 'Ti ...... Crossing Lines , Jamestown,Miss ScarlettThe Duke. Il battesimo sul grande schermo arriva con "... Robin Hood, regia di Ridley Scott (2010) Late Bloomers, regia di Julie Gavras (2011) A...

A Thousand and One, il viaggio di New York e di una madre: incontro con A.V. Rockwell e Teyana Taylor ComingSoon.it

Monsoon is here, so is water-logging, flooding, land slides, and what not. To avoid paying any hefty amount on your car repair due to monsoon damage, take a look at car insurance add-ons you can buy f ...Osborne and Balls are following in the footsteps of The Rest is Politics, which since last year has brought together former Conservative cabinet minister Rory Stewart and legendary Labour spinner ...