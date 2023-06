A Thousand and One | la recensione | se l' esordio di A V Rockwell ricorda James Baldwin

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ladi Aand One: Harlem, una madre, un figlio e la gentrificazione dei sentimenti. Gran Premio della Giuria al Sundance per il film d'di A.V.. Protagonista Teyana Taylor. La narrazione di A.V.ci fa sentire qualsiasi cosa. Ogni stortura, ogni sospiro, ogni battito. Ogni odore che si sovrappone ad un altro, partendo da lontano per poi avvicinarsi. Vicino, ancora più vicino. Così vicino che il cuore sembra uscire dallo schermo, intanto che la regista, all', sovrappone le immagini alle parole, i personaggi (o meglio, le persone) alle location. Anzi, la location. Perché Aand One potrebbe essere una di quelle folgorazioni capaci di ramificarsi piano, un poco alla volta, tagliando a metà la New York City degli ...

Confesso di provare qualche imbarazzo nel formulare un giudizio su Aone , il primo lungometraggio della giovane regista newyorchese di origini giamaicane A. V. Rockwell , recente vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2023 . Per ...La nostra recensione di AOne dal 29 giugno al cinema. Una madre sottrae il figlio ai servizi sociali nella New York razzista degli anni ...Rockwell per un approfondimento sul suo debutto come regista di un lungometraggio, Aone, con protagonista la star musicale Teyana Taylor. Ma la serata del 27 giugno si è caratterizzata ...

A thousand and one, la determinazione d’attrice di Teyana Taylor che lascia senza fiato Il Fatto Quotidiano

