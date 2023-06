A Genova proiezione del documentario “Elia | un racconto di mare e per il mare”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilsulla pesca etica e sostenibile di Christian Olcese ed Edoardo Nervi sarà proiettato il 1° luglio all’Ocean Live Park– Sabato 1° luglio, alle ore 20.30, in occasione della finalissima di The Ocean Race, nell’area dell’ Ocean Live park di(Waterfront di Levante), al Padiglione Sostenibilità verrà proiettato ildal titolo “: undie per il”, undi Christian Olcese e Edoardo Nervi, a cura di Christian Olcese e di Edoardo Nervi. All’incontro parteciperà anche Nicolò di Tullio, biologo genovese. La pesca e la sua importanza persaranno raccontate seguendoOrecchia e il suo ...