a due giorni dalla libertà

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 giugno 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 28/06/2023 alle 08:00 CEST Fino a un totale di 48 scarti puoi cambiare squadra nelle successive 48 ore o non muoverti o addirittura prendere in considerazione qualche ritiro Rayo Vallecano e Athletic sono le squadre con il maggior numero di giocatori in scadenza di contratto quasi uno cinquanta scarti di LaLiga Santander avrà il loro lettera ditra due, quando chiusura ufficialmente lo è stagione 2022-23 il prossimo 30 giugno. In totale lo sono 48 scartati per le 20 squadre di Prima Divisione che concludono i loro contratti, anche se alcune continueranno, altre lasceranno e alcune addirittura si ritireranno dal calcio, con Joaquín del Betic come miglior esempio con un ...