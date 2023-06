“A casa mia è pieno zeppo di neve?” “Per quanti giorni parti?” “Mangio da te” Così Miccichè ordinava droga allo chef-pusher

(Di giovedì 29 giugno 2023) Bottiglie,di viaggio, sale, perfino la più banale “”. Sono parole in codice quelle usate tra lodi Villa Zito, Mario Di Ferro, e i suoi clienti: non venivano da lui solo per cenare ma anche per acquistare. Tra gli acquirenti spicca per “assiduità” e per notorietà, l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, storico viceré di Silvio Berlusconi in Sicilia fino a pochi mesi fa. Proprio con l’ex ministro – che non è indagato – Di Ferro, da oggi ai domiciliari, usa la metafora della: “Ma ti stai imbarcando per Palermo?”, chiede. “Si, Sì,da te?da te?” chiede Micciché con insistenza. “No, sono chiuso. Sono a Piano Battaglia sulla, torno domani”, chiarisce Di Ferro, che dopo aver preso accordi per l’indomani ...

Quando le forze dell'ordine sono arrivate adi Ludwing, lo avrebbero trovato in un bar vicino ... " E' vero che abbiamo battibecchi conmadre ma non l'ho mai minacciata. Il taser è un regalo di ...Il racconto dei vicini diPoi arriva il fidanzato e aggiunge dei dettagli. 'Alle 2.15 io e laragazza eravamo in un parco qua vicino. Quando siamo rincasati e c'era un carrello del ...Daalla Calabria ci ho messo un anno. Durante il viaggio e in Libia ho avuto problemi, non avevo da mangiare, da bere. Ci sarà qualcuno che ha avuto più problemi di me, ma quello che io ho ...

“A casa mia è pieno zeppo di neve”. “Per quanti giorni parti” Il Fatto Quotidiano

"Antonino Burrafato era una persona semplice, un padre di famiglia che non ha avuto paura di dire no alla sopraffazione dei mafiosi, perché il senso del dovere verso il proprio lavoro, l'onestà, la gi ...In un'intervista concessa al settimanale Grazia, Diletta Leotta ha raccontato il difficile rapporto con le donne e quella volta in cui ha subito una molestia a scuola ...