A Campo di Mare apre la spiaggia pubblica | libera | gratuita e attrezzata per disabili

(Di giovedì 29 giugno 2023) Cerveteri –, accessibile a tutti e. Sabato 1 luglio alle ore 09.00ufficialmente lamente”, larealizzata dal Comune di Cerveteri idonea ad ospitare in completa sicurezza bagnanti contà motorie permanenti o momentanee. Fondamentale per la realizzazione della, il contributo proveniente dalla Regione Lazio nell’ambito dei progetti di sicurezza e fruibilità degli arenili, opportunità che l’Amministrazione comunale di Cerveteri ha saputo cogliere nel migliore dei modi. Si può prenotare il proprio posto ingià da venerdì 30 giugno, contattando il numero 3274251773. Il servizio della...

Per sgombrare ilda equivoci, le politiche tariffarie non sono state ancora deciso. Né quando ... ovvero la Regione, preferisce occuparsi del ' palazzo vista'. Del resto, la Regione ha ...Genova . Domenica 2 luglio, a partire dalle 15, ritorna l'appuntamento con il Palio Marinaro di San Pietro, dedicato agli amanti della tradizione genovese e degli sport delCon l'operazioneSicuro ci prefiggiamo lo scopo di salvaguardare tutti coloro che fruiscono ... un servizio che è a tutti gli effetti un plus nelturistico " aggiunge il sindaco di Lesa Luca ...

Pulci di mare, bagnanti lanciano l’allarme: ricoperti di punture dopo una giornata in spiaggia RomaToday

Il progetto rientra nella missione Make Italy Green di E.ON per rendere l’Italia più verde creando un movimento che includa clienti, partner, ...Sabato 1 luglio l’area marina protetta Regno di Nettuno ospita la spedizione “C’è di mezzo il mare” di Greenpeace Italia, che farà tappa a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. La cittadinanza potr ...