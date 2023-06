99 Lune | la recensione | l' erotismo della conflittualità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ladi 99(annoiato) e(umana) per il buon film d'esordio di Jan Gassmann. Protagonisti, due interpreti non professionisti: Valentina Di Pace e Dominik Fellmann. 99di Jan Gassmann è un film molto più teorico di quanto voglia apparire. Perché? È soprattutto un film scritto, e solo dopo rappresentato. Anzi, incollato addosso alla fisicità dei due protagonisti. Una scrittura che, dietro l'eros - costantemente presente - nasconde invece un lato molto meno trasgressivo, e sicuramente più interessante in un panorama odierno in cui tutto sembra destare scandalo, shock, disubbidienza. Come scritto più volte, lo scandalo non parte dal livello artistico - cinematografico, in questo caso - ma dall'approccio che lo spettatore può avere verso l'idea espressa dall'autore. ...