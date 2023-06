29 giugno | giornata mondiale Sclerosi Sitemica

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi, 29, si celebra in tutto il mondo ladellaSistemica, una malattia rara nota anche come scleroderma, che in Italia colpisce però oltre 25.000 persone. “LaSistemica coinvolge il sistema vascolare, la cute e gli organi interni e viene diagnosticata (spesso in ritardo) soprattutto alle donne tra i trenta e i cinquant’anni. Ho scoperto di essere malata quando avevo 25 anni e solo grazie ai passi avanti fatti dalla ricerca riesco ancora oggi a vivere la mia vita nonostante la sclerodermia", spiega Ilaria Galetti, vicepresidente del GILS, il Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia e di FESCA, la Federazione Europea di Associazioni di Sclerodermia. Per diffondere l’informazione e sensibilizzare sulla prevenzione dellaSistemica, ...