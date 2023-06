150 arresti per le proteste violente in Francia

(Di giovedì 29 giugno 2023) In molte città francesi ci sono stati nuovi scontri in risposta all'uccisione di un 17enne da parte della polizia

Oltre aglieffettuati a sud della provincia, un altro risultato positivo è arrivato da ... Al suo interno sono stati recuperati altrigrammi della medesima sostanza , nascosti in un mobile ...... che rivendica oltre 140.000 sostenitori e più dicomitati locali. La dissoluzione è stata accompagnata da due ondate inedite didi decine di attivist ecologist in tutta la Francia, il 5 ...... per uno è stata applicata la misura deglidomiciliari. 'Continuum Bellum', l'operazione ...scovano 3 serre artificiali al cui interno erano in coltivazione 453 piante di cannabis indica di...

Padova. Furti in casa e nei negozi, sgominata banda: 5 arresti, sequestrate 14 auto e refurtiva per 150 mila e ilgazzettino.it

PADOVA - Dall’alba di oggi, 26 giugno, nelle province di Padova e Verona, i carabinieri del Comando provinciale di Padova stanno dando esecuzione ad una ordinanza applicativa di ...I carabinieri del Comando Provinciale di Padova stanno eseguendo stamani misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale, a cinque presunti appartenenti a una banda dedita a furti in abitazione ed eser ...