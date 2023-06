Zuppi arriva a Mosca in cerca della «giusta pace» auspicata dal pontefice

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo Kiev,. La seconda fase"diplomazia umanitaria" voluta da Papa Francescoin Russia. Il Cardinale, come ha riportato in una nota la Cei, "nei giorni 28 e 29 giugno 2023, l'Arcivescovo di Bologna e PresidenteConferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un OfficialeSegreteria di Stato, compirà una visita a, quale Inviato di Papa Francesco. Scopo principale dell'iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una". La visita diin un momento complicato del conflitto tra Russia e Ucraina e immediatamente dopo l'attacco dei ...

In queste ore, dall'Unione Europea,il via libera al fondo da 300 milioni di euro per gli ... La7.it - E' stretto riserbo sulla due giorni a Mosca del cardinale Matteo Maria, inviato del ...È questa la Mosca doveoggi l'inviato del papa, il cardinale, capo della Cei, che probabilmente incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Putin non può vantare molti successi dopo la ...La missione didopo la visita al presidente ucraino Zelensky il 5 e 6 giugno scorso. Il cardinale e' arrivato nella nunziatura vaticana a Mosca nella serata di ieri, alle 19,20, ora ...

Dopo Kiev, la missione vaticana di Zuppi arriva a Mosca Avvenire

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Impedita guerra civile'. Oggi Zuppi a Mosca. LIVE ...E' stretto riserbo sulla due giorni a Mosca del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato del Papa in missione di pace. Sebbene il Ministero degli Esteri russo si affretti a precisare che non è in program ...