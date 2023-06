Zuppi a Mosca per la giusta pace Raid russo su un ristorante | 8 morti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Torna a infiammarsi la guerra in Ucraina dopo il golpe fallito in Russia. È di otto, fra cui tre bambini, e 52 feriti, il bilancio dell'attacco missilisticodi ieri nel centro di Kramatorsk, che ha colpito anche une un'area commerciale. Lo riferiscono i servizi di emergenza, citati dalla testata ucraina Ukrinform. La città di Kramatorsk è sotto il controllo ucraino ma si trova vicino a zone dell'Ucraina occupate dalla Russia. "Alle 07 del 28 giugno, sono 8 i corpi estratti da sotto le macerie dell'edificio del bar distrutto (tra cui 3 bambini, due nati nel 2008 e nel 2011), mentre 56 persone sono rimaste ferite (tra cui 1 bambino nato nel 2022)", fanno sapere i soccorritori, aggiungendo che "3 persone sono state salvate". Tra i feriti, in modo lieve, anche l'ex commissario per lacolombiano ...

Intanto ieri l'inviato del Papa, il cardinale Matteo, è arrivato aper la seconda tappa della missione di pace del Vaticano. Il cardinale oggi e domani, 28 e 29 giugno, "accompagnato da ...

Intanto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, è a Mosca. Dopo la visita a Kyiv, in Ucraina il 5 e 6 giugno, ora - come già annunciato - è il turno della capitale ...