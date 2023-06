Zona Bianca | alle 21 30 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Mercoledì 28 giugno, nel nuovo appuntamento con "", in onda prima serata suquattro, Giuseppe Brindisi intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo ...

Mercoledì 28 giugno, nel nuovo appuntamento con "", in onda prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della serata, una pagina ...... un polacco con precedenti per droga, è stato arrestato una volta atterrato poco distante mentre gli investigatori hanno trovato a terra 15 pacchi contenenti 30 kg di polvereda analizzare e ...È situata nellanord - orientale della Sardegna e più precisamente in quella favolosa area ... Si tratta di un minuscolo fazzoletto di sabbiamista a sassolini levigati protetto da maestose ...

Una 'pioggia' di droga è caduta sulla remota regione francese di Ardeche: il pilota di un piccolo aereo di turismo si è liberato del carico sospetto dopo essere stato intercettato da un jet militare i ...GROSSETO - “Un mare di eventi”: questo il nome del programma di eventi presentato dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare in occasione ...