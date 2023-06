... e in grado di sostituire sia Anguissa che. Con Gaetano che potrebbe restare, dovrebbe ... De Laurentiis, alle prese con le situazioni di Kim e Osimhen, nonaltre grane. Ecco perché non ...Ha capito che arrivare aè complicato, parla di rinnovo con il Napoli. In avanti non ci sarebbero solo Pinamonti (Sassuolo) e Marcos Leonardo del Santos, si stanno valutando altri profili. ...Piotrdisposto a tutto per rimanere al Napoli, anche ad un rinnovo a cifre più basse., invece,restare a Napoli.comprare casa a Napoli, modello Hamsik, e legarsi a vita: adora città, squadra, compagni, tifosi. Però il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e a ...

Cds - Zielinski vuole restare, presto incontrerà ADL: nodo stipendio Tutto Napoli

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Zielinski vorrebbe restare con il Napoli. Il giocatore polacco, sogna il rinnovo, sa che ci sarà eventualmente da accettare le regole nuove di un club c ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Zielinski vuole solo il Napoli! Presto l'incontro con ADL per parlare del futuro. L'edizione odierna del quotidiano, ha fatto ...