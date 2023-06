(Di mercoledì 28 giugno 2023) La guerra continua e la situazione nel campo è incerta. "Oggi la nostracompie 27 anni. Le parole scritte nel 1996 non sono più storia, sono diventate davvero essenziali e importanti per ...

"Nessun ucraino percepirà più i diritti e le libertà sanciti dalla Costituzione come qualcosa dato dall'alto - prosegue- Per questi diritti e queste libertà si combatte oggi in una ...

Zelensky festeggia la Costituzione e e rilancia la difesa dall’invasione russa Globalist.it

Il ministro della Difesa ucraino: «Siamo attenti ai pericoli, sovrastimate le aspettative iniziali sulla nostra controffensiva» ...Mistero su Budanov, il capo degli 007 ucraini ricoverato in fin di vita a Berlino. Il Cremlino: «Raggiunto l’obiettivo della smilitarizzazione» ...