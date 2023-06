membri del gruppo di mercenari russi Wagner rimangono in Ucraina, ma l'esercito ucraino ... A sostenerlo il presidente ucraino Volodymyrin conferenza stampa a Kiev con gli omologhi di ...... processi equi e legali contro tutti gli assassini e i terroristi russi", ha dettoin un ... La recente liberazione divillaggi "non è il principale evento" della controffensiva, ha detto ...... lo smantellamento della Wagner, che potrebbe cambiareequilibri in Africa, non ci sarà ma ...dell'"operazione militare speciale" che era quello di entrare a Kiev e ribaltare il governo. ...

Zelensky, alcuni mercenari Wagner rimangono in Ucraina - Europa Agenzia ANSA

Alcuni membri del gruppo di mercenari russi Wagner rimangono in Ucraina, ma l'esercito ucraino ritiene che la situazione nel nord del Paese sia sotto controllo. (ANSA)