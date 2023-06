(Di mercoledì 28 giugno 2023) La WWE ha rivelato pressoché tutta ladelepisodio di NXT che si terrà il 4che, per gli americani, èDay. Una puntata “festiva” dunque, con una line-up da PLE. Sono stati confermati infatti quattro incontri, compresi i due già noti, ovvero l’NXT Underground Match Eddy Thorpe vs Damon Kemp e la resa dei conti tra Roxanne Perez e Blair Davenport. E uno porterà ad un addio da NXT… Loser Leaves NXT: destino segnato per la Dyad? Con un risvolto parecchio inatteso, la sfida annunciata tra Creed Brothers e la Dyad si inasprisce ancor di più. Joe Gacy, leader dello Schism, ha alzato la posta in gioco, affermando che lo scontro tra i quattro di settimana prossima sarà un Loser Leaves NXT Match. Il perché del sottotitolo sulla Dyad è presto spiegato: da mesi sappiamo che il contratto ...

WWE: Super card per l’Indipendence Day di NXT, il prossimo 4 luglio ne vedremo delle belle Zona Wrestling

