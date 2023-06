WWE | Ancora poca chiarezza sullo status di Drew McIntyre

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è uno dei wrestler piu’ amati del panorama del wrestling mondiale. Nonostante l’infortunio durante la RTWM, il britannico è stato presente a Los Angeles in un match che verrà ricordato a lungo. Da quel momento le notizie in merito ad un suo ritorno sono state molto discordanti. Nei giorni passati vi raccontavamo di unvicinissimo al rientro, ora pero’ la nebbia sembra essere tornata. La situazione Stando a PW Insider, l’idea iniziale era quella di farlo tornare in vista di Money in the Bank ma a quanto pare non ci sarebbe nulla di certo e scritto per la star dello show rosso. Non ci sarebbe la minima idea di portarlo allo show londinese di sabato sera.

...Reporter la fitta schedule di impegni di Bad Bunny e lo sciopero degli sceneggiatoriin atto ... essendosi esibito più volte in( di recente a Backlash ). "Adoro il wrestling. Sono cresciuto ..., le mostre presenti all'interno della Fiera di Bergamo: I mondi elastici di Giorgio ...- da oltre vent'anni le voci del wrestling in Italia e attualmente in onda con i principali show......di Faction Wars che offriràpiù sfide. Nei prossimi mesi verranno rilasciati altri due pacchetti DLC, tra cui il Revel with Wyatt Pack (19 luglio) e il Bad News U Pack (16 agosto). Tags...

Money In The Bank Match: WWE ancora incerta sul vincitore The Shield Of Wrestling

Spazio Wrestling cerca di fare un po' di chiarezza su quello che è il reale stato della trattativa tra la WWE e Discovery sui diritti televisivi in Italia ...Anche qui, piedi al caldo. Tre, tutte le trattative sono fallite e la WWE sparisce dagli schermi del nostro Paese. E questa sarebbe la cosa più tragica in assoluto". Perché non si sa ancora nulla sul ...