WTA Eastbourne 2023 | risultati 28 giugno | ai quarti Camila Giorgi e Jessica Pegula

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Si sono giocati tutti oggi gli ottavi di finale del tabellone principale del torneo WTA 500 di, in Gran Bretagna: l’azzurraelimina la tunisina Ons Jabeur, numero 4 del seeding, con un eloquente 6-3 6-2. Per l’italiana aici sarà la lettone Jelena Ostapenko, che supera la padrona di casa britannica Harriet Dart con il punteggio di 6-3 6-4. La statunitense Madison Keys supera la cinese Wang Xiyu per 6-2 7-6 (3) ed ora affronterà la croata Petra Martic, che approfitta del ritiro della brasiliana Beatriz Haddad Maia, giunto comunque sul punteggio di 6-4 3-2 per la tennista europea. La statunitensepiega in tre set la colombianaOsorio con lo score di 6-2 1-6 6-3 ed ora giocherà il derby contro la connazionale Coco ...

(INGHILTERRA) - Impresa di Camila Giorgi sull'erba inglese di, dove l'azzurra ha staccato il pass per i quarti di finale 'Rothesay International'", torneo500 con 780.637 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in erba del '...Niente impresa per Jil Teichmann (131) agli 1/8 di Bad Homburg. Nonostante un inizio promettente la 25enne nulla ha potuto contro ...capolinea anche per Marc - Andrea Huesler (ATP 83) a. ...Al Rothesay International diCamila Giorgi ha superato Ons Jabeur con una prestazione in ... Da lì in poi, anche a causa di un possibile calo di tensione accusato dalla numero 3, il match ...

Parte con il piede giusto Camila Giorgi nel “Rothesay International” (WTA 500 - montepremi di 780.637 dollari) che si sta disputando sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ulti ...Il torneo WTA 500 Eastbourne 2023 di tennis ha visto la vittoria dell'azzurra Camila Giorgi, che ha battuto la testa di serie numero 4, la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-3 6-2 e si è qualif ...