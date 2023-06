WTA Eastbourne 2023 | Camila Giorgi è in giornata sì | spazzata via Ons Jabeur | arrivano i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Unada applausi ad. La tennista azzurra è aididel torneo WTA 500, passando sopra Ons, quarta testa di serie del tabellone, con una potenza dirompente: 6-3 6-2 in nemmeno 75 minuti, una di quelle giornate dove le entra praticamente tutto, per garantirsi il match con Jelena Ostapenko. Eppure l’inizio non faceva presagire nulla di buono, con tre doppi falli nei primi due giochi al servizio e break concessi a profusione. Ma dall’altra parte la tunisina fa anche peggio: le prime in campo sono pochissime (33%) e la resa è pessima sia con la prima che con la seconda (3/7, 2/14 con la seconda). Nei primi sei giochi il servizio non rappresenta un punto di forza, poi peròalza il tiro, a differenza della ...