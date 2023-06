WTA Bad Homburg 2023 | risultati 28 giugno | Lucia Bronzetti ed Iga Swiatek vanno ai quarti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Si completa il secondo turno del torneo WTA 250 di Bad: sull’erba tedesca per l’Italia oggi si registra il successo di, che raggiunge idi finale, dove affronterà domani la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva, che ieri aveva eliminato un’altra azzurra, Sara Errani. La polacca Iga, numero 1 del tabellone e del mondo, liquida l’elvetica Jil Teichmann con un perentorio 6-3 6-1, e domani affronterà la russa Anna Blinkova, testa di serie numero 9, che elimina la canadese Leylah Fernandez con lo score di 7-5 6-2. L’azzurrasupera in rimonta l’egiziana Mayar Sherif con lo score di 1-6 7-6 (2) 6-3 ed affronterà la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva, numero 8 del seeding, mentre era già stato definito ...

Tennis Una fantastica rimonta ha permesso a Lucia Bronzetti di raggiungere il miglior risultato in carriera sull'erba al torneo250 diHomburg. L'azzurra ha conquistato i quarti di finale superando con il punteggio di 1 - 6, 7 - 6( 2) , 6 - 3 la testa di serie numero quattro Mayar Sherif . L'italiana ha iniziato ...Il programma , gli orari e l'ordine di gioco della giornata di giovedì 29 giugno del torneodiHomburg 2023. Giornata dedicata ai quarti di finale e sarà la nostra Lucia Bronzetti la prima a scendere in campo, alle ore 12:00 contro la russa ma naturalizzata da poco francese Varvara ...

Iga Swiatek arriva passeggiando ai quarti di finale al Bad Homburg Open. Ora per lei l’ostacolo Blinkova Continua la marcia della n. 1 del mondo Iga Swiatek al Bad Homburg Open. Con una netta affermaz ...La marchigiana batte 6-3 6-2 la tunisina finalista di Wimbledon dell'anno scorso, la romagnola rimonta e batte l'egiziana Sherif, entrambe le azzurre vanno nei quarti di finale dei rispettivi tornei.