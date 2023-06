(Di mercoledì 28 giugno 2023) Continua il cammino dinel torneo WTA di Bad. Sull’erba tedesca la tennista romagnola si è qualificata per idi, dopo aver superato inl’egiziana Mayar, testa di serie numero quattro, con il punteggio di 1-6 7-6 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. Anon sono bastati addirittura 14 ace e l’81% di prime in campo. L’egiziana ha sofferto molto con la seconda, vincendo appena il 33% dei punti con questo colpo.ha ottenuto il 69% dei punti con la prima, anche se dovrà migliorare il rendimento sulle palle break, visto che ne ha sfruttate solo tre su diciotto. L’azzurra perde subito il servizio in apertura, ma riesce a trovare l’immediato controbreak nel terzo gioco. Il primo ...

Lucia Bronzetti spettacolare nel250 diHomburg , torneo sull'erba tedesca in cui si qualifica per i quarti di finale. Una partita combattutissima e mozzafiato ha premiato proprio l'azzurra contro Mayar Sherif , con l'...Lucia Bronzetti se la vedrà contro Varvara Gracheva nei quarti di finale del250 diHomburg 2023 (Germania) , torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. La romagnola è reduce dalla grande affermazione in rimonta ai danni dell'egiziana Mayar Sherif, ...Tennis, possibili vincenti Fritz in Fritz - McDonald (Eastbourne) Cerundolo in Cerundolo - Husler (Eastbourne) Shelton in Eubanks - Shelton (Maiorca) Fernandez in Fernandez - Blinkova (Homburg) ...

WTA Bad Homburg 2023: Lucia Bronzetti rimonta Sherif ed accede ai quarti di finale OA Sport

Lucia Bronzetti spettacolare nel WTA 250 di Bad Homburg, torneo sull'erba tedesca in cui si qualifica per i quarti di finale: una partita combattutissima e mozzafiato ha premiato proprio l'azzurra con ...Lucia Bronzetti stacca il pass per i quarti di finale del WTA di Bad Homburg: la tennista italiana rimonta Mayar Sherif ...