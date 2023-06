Wolff | Mercedes in Austria può far meglio che a Montreal

Andrà meglio larispetto a quanto, pur bene, non abbia fatto in Canada È la speranza di, supportata da una configurazione che inserisce qualche esercizio un po' più completo rispetto ...Parla di tutto, James Allison . DellaW13 del 2022 , della W14 del 2023 e di quella che verrà, in un futuro che per la casa della ... maè cauto nel suo giudizio perché questo ...'Ci sono stati tanti aspetti positivi nell'ultima gara in Canada - ha detto Toto, team principal della. Pur non avendo portato entrambe le vetture al traguardo, il podio è certamente ...

Formula 1 | Mercedes, Wolff lancia la sfida: “La W14 meglio in ... F1grandprix.it

Le caratteristiche del circuito, il ritorno di alcune curve veloci, supportano le ambizioni di Wolff. Confermarsi in Austria prima di tentare il gran risultato a Silverstone ...I team principal della Red Bull e della Mercedes Christian Horner e Toto Wolff sono protagonisti del documentario di Sky ...