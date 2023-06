Wimbledon 2023 | albo d’oro e statistiche del torneo maschile

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I primi match dihanno preso il via, per la gioia di tanti appassionati del grande tennis che potranno godersi diverse sfide sul manto erboso più famoso e affasciante dell’interno universo della racchetta. Ilin bianco ci ha regalato match straordinari, costruendo o affossando carriere di diversi tennisti che sono stati elevati o messi in ombra dai ciuffi d’erba londinesi. Ma chi ha vinto più titoli e quali sono leattuali del mondo? Scopriamolo insieme. L’di(Credit foto – Getty Images) 1877 Spencer Gore 1878 Frank Hadow 1879 John Hartley 1880 John Hartley 1881 William Renshaw 1882 William Renshaw 1883 William Renshaw 1884 William ...

Kyrgios punta al ritorno aÈ fin qui un'annata 'maledetta' per Nick Kyrgios questo. Il tennista australiano, che a gennaio si è sottoposto a un delicato intervento al menisco del ...Matteo Arnaldi se la vedrà contro Federico Gaio nel derby tutto italiano di secondo turno delle qualificazioni di. L'incontro, così come tutti quelli del tabellone cadetto, va in scena sui campi in erba di Roehampton . Entrambi sono reduci da un successo in rimonta all'esordio. Il sanremese ha ...Lucrezia Stefanini affronterà Priscilla Hon nel secondo turno delle qualificazioni di, terzo Slam della stagione. Dopo il facile successo ai danni della brasiliana Alves ora la strada si fa più in salita per la tennista azzurra, che prova ad ottenere la seconda ...

Il video di Berrettini a una settimana da Wimbledon spaventa i tifosi: non è lui Sport Fanpage

Indicazioni arrivano dalle entry-list dei vari tornei nel calendario ATP. Come è noto, dopo Wimbledon, ci saranno una serie di eventi sulla terra rossa che suscitano l'attenzione dei giocatori più for ...Il mondo del tennis sembra orientato a una svolta epocale: l’ingresso di fondi dell’Arabia Saudita. Recentemente, il PIF (Fondo Pubblico di Investimento) - che ha acquisito quote anche di alcuni club ...