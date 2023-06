Wimbledon 2023 | 4 italiani al turno decisivo delle qualificazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Londra, 28 giu. - (Adnkronos) - Matteo Arnaldi, Matteo Gigante, Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini sono approdati aldi, terzo Slam dell'anno, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest'anno offre un montepremi record: 44.700.000 sterline. Nel tabellone maschile al secondoMatteo Arnaldi, numero 78 Atp e prima testa di serie, si è aggiudicato per 7-6 (7-5), 6-4 il derby tricolore di secondocontro Federico Gaio, numero 219 del ranking. Al...