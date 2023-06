Wastelanders | Star-Lord | Neri Marcorè ci racconta il supereroe sui generis della nuova serie audio

Si tratta di Marvel's- Lord , una serie italiana che affonda le radici nell'universo dei Guardiani della Galassia pur contando su diversi personaggi del mondo Marvel, come Dottor ...Ecco il trailer della prossima serie italiana di podcast Audible Original, Marvel's- Lord. Nel nuovo video ci viene presentato- Lord, il carismatico leader di una combriccola, che affronta sfide nuove e altre già note, portando nel formato audio lo spirito ...Stiamo, ad esempio, per lanciare la serie podcast Marvel's- Lord, la prima di sei stagioni dedicate al mondo dei Supereroi Marvel. Si tratta di una partnership globale e la stiamo ...

Marvel’s Wastelanders: Star-Lord da oggi gratis su Audible Lega Nerd

O sarebbe meglio dire nelle serie audio. È il caso Marvel's Wastelanders: Star-Lord, una produzione Audible Original che propone, affrancandosi dalle immagini, un'avventura piena di sfumature e di ...The cast assembled for this version includes Saif Ali Khan as the Star Lord himself, a.k.a, Peter Quill, Vrajesh Hirjee as Rocket, Sushant Divgikr as Cora, Anangsha Biswas as The Collector, Maninee De ...