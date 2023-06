Wall Street apre negativa | Dj - 0 | 21% | Nasdaq - 0 | 32%

In questo quadro, Prigozhin avrebbe progettato persino la cattura di quelli che dovevano diventare sui superiori, secondo la ricostruzione offerta dal "Journal". Le fonti citate dal ...Riflettori puntati sul forum di Sintra, dove alle 15:30 è in programma un panel a cui prendono parte i presidenti delle principali banche centrali. Al tavolo si riuniscono Christine Lagarde (Bce), ...Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di, in flessione dello 0,13%, dopo un'apertura a 33.881,38.

Le Borse europee superano lo scoglio Lagarde in scia a Wall Street, Milano chiude a +0,58% Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,21% a 33.852,46 punti, il Nasdaq cede lo 0,32% a 13.507,42 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,25% a 4.364,33 punti. (ANSA). (ANSA) ...