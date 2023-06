Volley | Nations League donne Sylla ko | Nwakalor in gruppo azzurro

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La schiacciatrice inserita nella lista delle 14 per gli impegni di Bangkok BANGKOK (THAILANDIA) - L'Italia non potrà contare su Myriamnella Pool 6 diin corso a Bangkok. Nell'immediata vigilia dell'esordio in Thailandia delle azzurre contro il Brasile (oggi alle 15:30 italiane)