Volley femminile | l’Italia spaventa il Brasile delle big in Nations League | Nwakalor e Villani al top | tie-break letale

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è stata sconfitta dalper 3-2 (26-28; 25-20; 19-25; 25-21; 15-10) dopo oltre due ore di autentica battaglia sportiva andata in scena a Bangkok (Thailandia). Le Campionesse d’Europa hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospettoverdeoro nell’incontro che ha aperto l’ultima Pool della fase preliminare di, il massimo circuito internazionale itinerante di. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno saputo portarsi in vantaggio per 1-0 e 2-1, ma hanno sempre subito la rimonta da parte della corazzata sudamericana in quella che era la rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali. Le verdeoro erano praticamente al gran completo, con tante stelle a disposizione (su tutte Gabi e Rosamaria), mentre alla nostra Nazionale ...

LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile in DIRETTA: c'è la rivincita della semifinale iridata OA Sport

Nella nona giornata della Nations League femminile di Volley, che sancisce l’inizio del terzo turno, l’Italia cade 3-2 contro il Brasile. Le sudamericane piegano le azzurre con il punteggio di 26-28, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-15 La chiude Gabi in pipe. 10-14 Muro ad uno di Roberta su Villani. Rientrano Nwakalor e Bosio. 10-13 Continuano i problemi, situazioni mai viste... 10-13 ...