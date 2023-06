“Volevamo farlo fuori” Lukashenko svela come ha fermato Prigozhin

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ormai è ufficiale: alle 6.40 di ieri, l’aereo privato diè arrivato all’aeroporto di Minsk, in Bielorussia, dove il capo della Wagner troverà esilio, dopo il tentato golpe di sabato scorso. Nella serata di ieri, è stato il leader della Bielorussiaa raccontareè andata la telefonata con, dopo che l’alleato di Putin è riuscito a bloccare le milizie mercenarie, evitando nei fatti la guerra civile.“Ti schiaccerannouna pulce a metà strada”, aveva dettoal numero uno del gruppo Wagner, durante l’occupazione dei siti militari e di un aeroporto della città di Rostov, uno dei punti nevralgici di Mosca per sostenere la guerra in Ucraina. E ancora,riportato ...

