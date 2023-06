VNL 2023 | Mazzanti perde Sylla | Nwakalor in azzurro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Niente Pool 6 di Nations League per Myriam, che a Bangkok, alla vigilia dell’esordio in Thailandia delle azzurre contro il Brasile (oggi alle 15:30 italiane), ha accusato un fastidio al piede che ha richiesto ulteriori approfondimenti. Nel corso degli esami strumentali è emerso un leggero stiramento ai muscoli della fascia plantare. Niente di grave, ma il problema costringerà il capitanoa rimanere ai box per tutta la settimana. Nel frattempo il ct Davideha operato un cambio nella lista delle 14 inserendo Lindaproprio al posto dell’infortunata. La schiacciatrice azzurra ha già intrapreso con lo staff sanitario italiano il percorso di recupero per tornare a disposizione il prima possibile. SportFace.

L'Italia non potrà contare su Myriam Sylla nella Pool 6 di VNL in corso a Bangkok. Nell'immediata vigilia dell'esordio in Thailandia delle azzurre contro il Brasile (oggi alle 15:30 italiane in dirett ...