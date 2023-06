Vlahovic è già un ricordo | il bomber in volo per Torino

Lo scambio conil Chelsea lo farebbe sicuramente, ma il giocatore si oppone. Alla fine del ...a gennaio però il Manchester United ha speso tanti soldi. E non lo so se ha la possibilità di ...Lo scambio conil Chelsea lo farebbe sicuramente ma mi sembra più facile che nel corso del ...a gennaio però il Manchester United ha speso tanti soldi, non lo so se ha la possibilità di ...Hojlund al posto dinella Juve La possibile cessione diovviamente imporrebbe l'acquisto di un nuovo centravanti di peso. Giuntoli avrebbeindividuato il calciatore giusto: ...

Mercato Juventus, Giuntoli è già al lavoro: individuato il sostituto di Vlahovic Calcio in Pillole